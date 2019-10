Le producteur gatinois de cannabis Hexo retire ses prévisions pour 2020

Le producteur de cannabis Hexo a décidé jeudi de mettre au rancart ses prévisions financières pour l’année 2020, une annonce qui a retranché plus de 20 % à la valeur de son titre et qui survient six jours après le départ de son directeur des finances.

La société gatinoise, qui figure parmi les principaux fournisseurs de la Société québécoise du cannabis (SQDC), prévoyait initialement un revenu net de 400 millions l’an prochain. Pour l’exercice en cours, Hexo s’attend à un revenu net se situant entre 46,5 et 48,5 millions. (Le revenu net équivaut au revenu brut découlant de la vente des produits moins les taxes d’accise.)

« Les revenus pour le quatrième trimestre sont en dessous de nos attentes et nos directives, principalement en raison du taux de vente des produits lequel s’est avéré plus faible que prévu », a affirmé dans un communiqué le p.-d.g. et cofondateur de la compagnie, Sébastien St-Louis.

Parmi les facteurs qui jouent contre Hexo, selon sa direction, figure « l’ouverture plus lente que prévu de magasins, le retard de la date d’approbation gouvernementale des produits dérivés du cannabis et les signes précoces des pressions sur les prix ».

« Bien que nous soyons déçus de ces résultats, nous mettons en oeuvre des changements importants à notre stratégie de ventes et d’opérations afin de générer des résultats futurs. Au cours du dernier trimestre, nous avons commencé à redéfinir nos opérations afin de nous concentrer sur les souches les plus vendues », a poursuivi M. St-Louis.

La réaction des investisseurs a eu pour effet de faire reculer l’action de 23 % à 3,72 $. Le titre a perdu environ les deux tiers de sa valeur depuis un sommet de plus de 11 $ atteint en avril 2019.

Une téléconférence prévue le 24 octobre, dans le cadre de la publication de ses états financiers trimestriels, permettra d’aller plus en profondeur, a indiqué Hexo. La société est en pleine expansion, son effectif de 822 employés au 30 avril étant cinq fois plus élevé que celui d’avril 2018.

La semaine dernière, la compagnie a annoncé la démission de Michael Monahan, qui occupait le poste de directeur financier depuis seulement le mois de mai. M. Monahan a motivé son départ en affirmant qu’il était « devenu évident que ce poste exige que je passe la majorité de mon temps à Gatineau et à Ottawa », une situation incompatible avec les besoins de sa famille. Il était basé aux États-Unis.