L’écart salarial hommes-femmes a diminué de 5,5% en 20 ans au Canada

L’écart entre les sexes du salaire horaire a diminué de 5,5 % au Canada en 20 ans selon ce qu’a constaté Statistique Canada.

Ainsi, l’année dernière, les femmes âgées de 25 à 54 ans gagnaient en moyenne 4,13 $ de moins l’heure que leurs homologues de sexe masculin, un écart de 13,3 %. Ces femmes gagnaient ainsi 87 cents pour chaque dollar versé aux hommes.

L’an dernier au Canada, les femmes de cette catégorie d’âge gagnaient en moyenne 26,92 $ l’heure, tandis que leurs homologues de sexe masculin gagnaient 31,05 $.

L’écart entre les sexes a diminué de 1,04 $ depuis 1998, alors qu’il se situait à l’époque à 5,17 $, ou 18,8 %.

Statistique Canada croit que le rétrécissement de l’écart salarial entre les sexes a été en grande partie attribuable aux changements dans la répartition des hommes et des femmes entre les professions, à la hausse du niveau de scolarité atteint par les femmes et à la baisse de la proportion d’hommes dans les emplois syndiqués.

La diminution de l’écart salarial s’est produite de façon assez échelonnée au pays entre 1998 et 2018. Des baisses plus marquées ont été observées au début des années 2000 et pendant la récession de 2008-2009. Ces deux baisses correspondent à des périodes de stagnation ou de recul du salaire des hommes, plutôt que de hausses dignes de mention du salaire des femmes, selon Statistique Canada.