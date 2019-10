Turbulences à la clôture de l’assemblée générale de l’OACI

Malgré l’opposition de la Chine, de l’Inde et de la Russie, les membres de l’OACI gardent le cap sur leur système de limitation et de compensation des émissions de carbone.

Une semaine après la marche historique pour le climat ayant culminé tout près de son siège, la 40e assemblée générale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) a pris fin vendredi, à Montréal. Celle-ci avait débuté le 24 septembre. À l’occasion de cette réunion trisannuelle, les États membres se sont donné le mandat d’établir une cible à long terme de réduction des émissions carbonées du secteur d’ici 2022.

À moyen terme, le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale de l’OACI (CORSIA, selon l’acronyme anglais) a bénéficié d’un soutien réitéré d’une majorité d’États membres. Un vote secret sur la question a été forcé vendredi par le délégué chinois, qui, comme ses homologues russe et indien, considère que ce système est incompatible avec la croissance du trafic aérien dans les pays en développement.

Le système CORSIA a été défendu par 92 voix, alors que 25 délégués ont voté contre. Dix pays se sont abstenus.

Le régime doit prendre son envol sur une base volontaire nationale en 2021. Toute émission excédant le niveau de 2020 devra alors être compensée par l’achat d’unités de réduction provenant de projets en énergies renouvelables, en efficacité énergétique ou en amélioration des procédés industriels, par exemple. Il est prévu que le système devienne obligatoire pour tous les États membres en 2027.

« Même si la résolution avait été battue, CORSIA aurait été de l’avant », précise Annie Petsonk, conseillère juridique internationale pour l’ONG Environmental Defense Fund. Plusieurs mesures encadrant le système avaient déjà été adoptées par les États membres, précise celle qui suit de près le dossier de l’aviation.

« Les observateurs se sont tous demandé pourquoi la Chine a exigé un vote secret sur cette résolution », poursuit Mme Petsonk. Peut-être veut-elle faire pression sur l’OACI pour que les unités de compensation émanant de son pays soient acceptées au sein du système ? Les programmes de compensation admissibles dans CORSIA doivent être annoncés en mars 2020.

Critiques

De nombreuses critiques ont été soulevées au fil des dernières années au sujet du mécanisme de limitation des émissions de l’OACI, établi en marge de l’Accord de Paris — auquel l’aviation internationale n’est pas soumise.

Des groupes écologistes craignent qu’il nuise à l’implémentation de mécanismes plus ambitieux, ou encore qu’il donne le beau jeu à la compensation des émissions plutôt qu’à leur annulation à la source.

L’un des paragraphes adoptés vendredi a suscité les inquiétudes de l’ONG Transport et Environnement, basée à Bruxelles.

CORSIA « est le seul mécanisme global et basé sur le marché s’appliquant sur les émissions de CO2 de l’aviation internationale, afin d’éviter un possible patchwork de [mécanismes] étatiques ou régionaux redondants », peut-on lire dans une version non finale de la résolution.

Transport et Environnement y voit un potentiel affaiblissement du pouvoir de l’Union européenne à instaurer des mécanismes rehaussant les cibles de CORSIA, qu’elle juge insuffisantes.

Annie Petsonk ne partage pas cette interprétation du texte. Selon elle, il sera possible pour les États membres de mettre en place des systèmes supplémentaires, tant qu’ils s’appliquent sans double comptage des émissions.

Perturbations

Le vendredi 27 septembre, l’assemblée générale de l’OACI a été suspendue en raison de la manifestation pour le climat réunissant des centaines de milliers de personnes.

Son siège, sur le boulevard Robert-Bourassa, à Montréal, était tout près du point de rassemblement final. Les travaux avaient été reportés à dimanche dernier.