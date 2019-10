Les apiculteurs durement touchés par les changements climatiques

2019 est une année noire pour de nombreux apiculteurs européens, notamment les Français et les Italiens, qui évoquent la pire récolte de leur histoire, à cause des aléas climatiques.

En Italie, le principal syndicat agricole, la Coldiretti, fait état d’une « année noire », avec « une récolte quasiment divisée par deux » par rapport aux 23 300 tonnes collectées en 2018.

En France, la récolte « devrait être la plus mauvaise des annales », estime également l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF) : « moins de 9000 tonnes », soit quasiment quatre fois moins que dans les années 1990.

Après 30 000 tonnes de miel récoltées en 2018, un record ayant fait de la Roumanie la « championne » européenne, la production devrait être « inférieure à la moyenne (de 25 000 tonnes) de ces dernières années », a déclaré à l’AFP Constantin Dobrescu, vice-président de l’association Romapis.

Et en Espagne, premier pays devant la Roumanie en nombre de ruches, la récolte est en berne depuis 2015, avec une baisse de 5,2 % en 2017 et une campagne 2018 « pas à la hauteur des espérances », selon le ministère de l’Agriculture.

La Coldiretti explique cette chute par « l’évolution anormale du climat » : de janvier à début septembre, elle a recensé plus d’un millier d’événements météorologiques extrêmes en Italie (+56 % par rapport à 2018), entre grêles, tempêtes, trombes d’eau, vent et vagues de chaleur. L’UNAF évoque elle aussi une « catastrophe climatique ».

La chute de la production en Italie devrait entraîner une baisse des revenus de 73 millions d’euros cette année, à laquelle s’ajoutent les dépenses liées à la nutrition des abeilles, que de nombreux apiculteurs ont été contraints de mener, les colonies mourant de faim.

Alors que leur production chute, les apiculteurs tirent aussi la sonnette d’alarme vis-à-vis des importations massives de miel chinois — accusé d’être « adultéré », coupé par exemple avec du sirop.

Aucune législation européenne n’oblige les producteurs à préciser la provenance du miel. S’affiche ainsi sur les étiquettes « mélange de miels originaires et non originaires de la Communauté européenne », alors même que le produit peut contenir 99 % de miel chinois et seulement 1 % de miel français.