Agropur fermera son usine de crème glacée de Lachute

La ville de Lachute devra tourner une page de son histoire l’an prochain, Agropur ayant annoncé vendredi la fermeture prévue de l’usine de crème glacée où travaillent 177 employés et dont les origines remontent aux années 40 avec la laiterie de la famille Lowe.

L’établissement, qui cessera ses activités en août 2020, fait partie des actifs acquis par Agropur en 2017 auprès de Scotsburn, qui possédait aussi une usine à Truro, en Nouvelle-Écosse. La production de Lachute sera transférée à cette dernière de même qu’à Edmonton, dans un établissement que détenait déjà Agropur à l’époque.

Selon Agropur, l’annonce s’inscrit dans un « contexte d’optimisation » de son secteur de crème glacée car la coopérative « doit déployer tous les efforts nécessaires dans un marché des plus concurrentiels ». L’usine de Lachute aurait nécessité des investissements « importants », a affirmé une porte-parole, Véronique Boileau.

Au moment d’acquérir les usines de Truro et de Lachute, Agropur avait indiqué que leurs ventes totales se chiffraient à 150 millions de dollars par année.

Agropur est consciente de l’impact de la fermeture de l’usine, située sur la rue Principale depuis des décennies, sur la population locale et la région. « On a fait nos annonces, oui on a eu nos conversations. Effectivement, ce ne sont pas des décisions qui sont faciles à prendre», a ajouté Mme Boileau.

La direction de l’entreprise et les employés syndiqués ont signé en décembre 2018 une nouvelle convention collective couvrant la période 2019-2023. Selon Agropur, la décision de fermer l’usine « n’avait pas été prise » quand les parties ont ratifié le document, disponible au public dans la base de données du ministère du Travail.

Agropur a indiqué qu’il y aura des programmes pour les employés, dont un reclassement possible dans d’autres établissements et des indemnités de départ. La coopérative est présente à Oka (fromage) et exploite une usine de lait et de crème dans l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal. Elle possède un centre de distribution dans le secteur de Sainte-Thérèse.

« Les employés étaient sous le choc d’apprendre qu’il perdrait leur emploi d’ici le mois d’août 2020 », a affirmé dans un communiqué le secrétaire-trésorier de la section locale 501 des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, Robert Sévigny. C’est « dans la consternation la plus totale que le syndicat a appris l’annonce de la fermeture », selon les TUAC.

Plus importante coopérative laitière au Canada, Agropur compte près d’une quarantaine d’usines de transformation laitière en Amérique du Nord. Elle a généré des revenus de 6,7 milliards en 2018 et compte plus de 3000 membres. Le personnel de l’entreprise, qui a vu le jour en 1938, se chiffre à environ 8800 employés. Parmi ses marques connues figurent Québon, Natrel et OKA.