Le chômage aux États-Unis à son plus bas depuis près de 50 ans

Les créations d’emplois aux États-Unis sont restées solides en septembre et le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis décembre 1969, une très bonne nouvelle pour le président Donald Trump, fragilisé par une procédure de destitution.

Le taux de chômage a reculé à 3,5 % et l’économie américaine a encore créé 136 000 emplois le mois dernier.

C’est moins que ne l’espéraient les analystes, mais le marché de l’emploi s’est révélé bien plus robuste qu’initialement estimé en août et en juillet.

Une conjonction qui fait dire aux économistes que la première économie du monde se trouve dans la « zone “Boucle d’or” », ni trop chaude ni trop froide et que les craintes d’une récession à court terme étaient infondées.

Le président ne s’y est pas trompé et a immédiatement cherché à tirer un avantage politique de la bonne nouvelle sur le thème : pourquoi destituer un président qui fait si bien ?

« Wouah l’Amérique, destitue ton président (même s’il n’a rien fait de répréhensible !) », a ironisé Donald Trump sur son compte Twitter.

Breaking News: Unemployment Rate, at 3.5%, drops to a 50 YEAR LOW. Wow America, lets impeach your President (even though he did nothing wrong!).