La grève chez GM se poursuit pour une troisième semaine

New York — La grande grève chez General Motors (GM) aux États-Unis pour de meilleurs salaires et avantages sociaux va entrer dans sa troisième semaine, même si direction et syndicats ont fait des progrès dans leurs discussions, a-t-on appris vendredi. Les discussions vont se poursuivre ce week-end, a indiqué à l’AFP un porte-parole du syndicat UAW. Les négociations achoppent pour le moment sur les salaires et la pérennisation de l’emploi pour les nouvelles recrues, dit-on de sources proches du dossier. GM a de son côté fait savoir qu’il acceptait de maintenir la couverture santé des salariés pendant la grève, la première d’une telle ampleur depuis 2007. Près de 50 000 salariés du constructeur sont en grève.