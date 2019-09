De Montréal International à Investissement Québec

Le gouvernement du Québec a nommé le p.-d.g. de Montréal International, Hubert Bolduc, à la tête du nouveau segment international d’Investissement Québec chargé d’attirer les investissements étrangers et de stimuler les exportations. Dans le cadre de son mandat, M. Bolduc, qui avait été attaché de presse pour l’ex-premier ministre péquiste Bernard Landry, devra collaborer avec Montréal International et Québec International, en plus de s’assurer d’une bonne cohésion avec les ministères de l’Économie ainsi que des Relations internationales et de la Francophonie. Sa nomination s’inscrit dans le cadre de la réforme de la société d’État, maintenant dirigée par Guy LeBlanc. Son successeur n’est pas encore connu.