La Fed injecte des liquidités

Pour la première fois depuis la crise financière, la Banque de Réserve fédérale (Fed) de New York a injecté des liquidités sur les marchés financiers pour maintenir ses taux d’intérêt à leur bas niveau. Cette intervention technique de 53 milliards $US mardi sera suivie d’une autre injection de 75 milliards mercredi, à travers son outil de prise de fonds en pension (repo), a indiqué l’antenne de New York de la banque centrale. L’opération vise à maintenir les fonds fédéraux entre 2 % à 2,25 % en rachetant des bons du Trésor et autres titres de dette au moment où une série de facteurs, dont le gonflement des déficits et des besoins de financement du gouvernement, poussent les taux d’intérêt à court terme à la hausse.