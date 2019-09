Santé Canada suspend la licence d’un producteur de cannabis

Vaughan — CannTrust Holdings a annoncé mardi avoir reçu un avis de suspension de licence de la part de Santé Canada, dans la foulée d’une enquête au sujet d’allégations selon lesquelles le producteur de cannabis a cultivé des plants dans des salles non autorisées. Selon l’entreprise établie à Vaughan, en Ontario, l’avis qu’il a reçu mardi indique que Santé Canada a suspendu sa licence l’autorisant à produire et à vendre du cannabis. Les problèmes de la compagnie ont débuté cet été lorsque son usine a été jugée non conforme par Santé Canada.