La minière Stornoway, symbole du Plan Nord, se protège contre ses créanciers

Incarnation du Plan Nord il y a quelques années à peine, la société minière Stornoway s’est tournée vers la Cour supérieure lundi matin afin de se protéger contre ses créanciers et restructurer ses activités. Un groupe de créanciers garantis propose d’acquérir la quasi-totalité des actifs, a-t-elle précisé.

Stornoway, qui compte 550 employés et exploite une mine de diamant à 350 km au nord de Chibougamau, a été durement ébranlée par la chute du prix des diamants depuis quelques années. Parmi ses actionnaires et créanciers figurent Investissement Québec et la Caisse de dépôt et placement du Québec.

La compagnie s’est mise en vente cet été, mais n’a reçu aucune proposition jugée acceptable.

En entrevue à RDI la semaine dernière, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a dit que toutes les parties prenantes travaillaient sur une solution et qu’une annonce serait faite cette semaine.

Par ailleurs, il est prévu que les actions de l’entreprise, qui portent le symbole SWY à la Bourse de Toronto, seront bientôt radiées.

D’autres détails suivront.