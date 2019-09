Ralentissement des créations d’emplois aux États-Unis

Les créations d’emplois aux États-Unis ont confirmé leur ralentissement en août mais ont été suffisamment solides pour maintenir un taux de chômage stable à 3,7 %, selon les chiffres du département du Travail publiés vendredi.

L’économie américaine a créé 130 000 emplois le mois dernier, contre 159 000 en juillet (chiffre révisé en légère baisse). Les analystes s’attendaient à un meilleur résultat, à 171 000. Le taux de chômage est resté inchangé, proche de son plus faible niveau en 50 ans.

Ces chiffres ne devraient pas semer le doute sur les marchés, persuadés que la banque centrale américaine (Fed) va baisser les taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage dans deux semaines pour accompagner un ralentissement de l’économie.

Toutefois, au rang des bonnes nouvelles pour les employés, le salaire horaire moyen a grimpé de 11 ¢US en août, à 28,11 $US, la plus forte hausse depuis un an. Ce progrès pourrait attirer l’attention de certains membres de la Fed, plus attentifs à l’évolution de l’inflation.

Par secteur, le commerce de détail, inquiet de la politique commerciale de Donald Trump qui impose des tarifs sur les importations chinoises, a supprimé quelque 11 000 emplois, après 5000 le mois précédent. Le transport est aussi légèrement dans le rouge et, surtout, le secteur manufacturier, en berne depuis plusieurs mois, n’a pas embauché.

« La croissance des créations d’emplois a ralenti cette année », constate le ministère dans un communiqué, ajoutant que la moyenne des nouvelles embauches sur trois mois est passée de 223 000 en 2018 à 158 000 en août.