Investissements de 107 millions dans le cargo à Mirabel

L’aéroport de Mirabel n’a plus assez d’espace pour poursuivre ses activités de transport cargo. Ottawa et Aéroports de Montréal (ADM) ont ainsi annoncé des investissements totalisant 107 millions pour accroître la capacité d’accueil et de traitement de marchandises de l’infrastructure aéroportuaire. L’argent servira notamment à construire quelque 20 000 mètres carrés de nouveaux espaces d’entreposage, à agrandir le tablier de l’aéroport pour qu’il puisse recevoir davantage d’avions et des appareils plus gros et, finalement, à améliorer l’infrastructure du réseau routier avoisinant. L’objectif est de permettre à l’aéroport de Mirabel de suivre la progression constante du volume d’importation et d’exportation de marchandises par voie aérienne.