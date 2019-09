Le syndicat américain des travailleurs unis de l’automobile choisit GM

Détroit — Le syndicat américain des travailleurs unis de l’automobile (UAW) a choisi General Motors comme entreprise cible pour les négociations de contrats de cette année avec les trois grands constructeurs automobiles de Detroit. La décision annoncée mardi signifie que GM fera l’objet de négociations et que tout accord avec l’entreprise définira le modèle pour ses concurrents Ford et Fiat Chrysler. Cela signifie également que si le syndicat décide de faire la grève, ce sera contre GM. Les conventions collectives entre le syndicat représentant environ 152 000 travailleurs et GM, Ford et Fiat Chrysler expirent le 14 septembre à 23 h 59. Plus tôt mardi, le syndicat avait annoncé que plus de 96 % de ses membres l’avaient autorisé à déclencher une grève.