Négociations commerciales: Trump maintient la pression sur la Chine

Donald Trump a mis en garde mardi la Chine contre la tentation de jouer la montre dans les négociations commerciales dans l’espoir que le président américain ne soit pas réélu en 2020.

« Pensez à ce qu’il arriverait à la Chine si je gagnais », a-t-il lancé dans un tweet. « Les termes de l’accord seraient BIEN PLUS DURS ! », a-t-il menacé, prédisant d’ici-là une hémorragie d’emplois et d’entreprises en Chine.

L’hôte de la Maison-Blanche a dans le même temps assuré que « les négociations avec la Chine se passent bien », bien que de nouveaux tarifs douaniers sur des milliards de dollars de produits chinois soient entrés en vigueur dimanche.

« Bien que je sois sûr qu’ils adoreraient négocier avec une nouvelle administration afin de continuer “d’arnaquer les États-Unis” (600 milliards de dollars par an), plus de 16 mois, c’est une longue période pour subir une hémorragie d’emplois et d’entreprises à long terme », a-t-il également souligné.

We are doing very well in our negotiations with China. While I am sure they would love to be dealing with a new administration so they could continue their practice of “ripoff USA”($600 B/year),16 months PLUS is a long time to be hemorrhaging jobs and companies on a long-shot....