Un bond de la croissance à mettre en contexte

Le Canada a affiché ce printemps sa plus forte croissance économique en deux ans, mais les détails derrière ces chiffres ronflants incitent à la prudence.

Le produit intérieur brut (PIB) réel a rebondi au deuxième trimestre au Canada, passant d’une croissance de seulement 0,1 % au cours des trois premiers mois de 2019 à 0,9 % durant le trimestre suivant qui s’est terminé en juin, soit le taux le plus élevé depuis le deuxième trimestre de 2017, a rapporté vendredi Statistique Canada. En rythme annualisé, ce résultat au deuxième trimestre équivaut à un taux de croissance de 3,7 %, contre 0,3 % et 0,5 % les deux trimestres précédents, et 2 % au deuxième trimestre de cette année aux États-Unis.

Ce rebond de la croissance dont l’ampleur a déjoué les prévisions des économistes est principalement attribuable à une hausse des exportations de 3,2 % et celle-ci est plus particulièrement le fait d’une augmentation de 5,9 % des ventes de produits énergétiques, a expliqué Statistique Canada. En effet, sur le front de la demande intérieure, c’est plutôt à une diminution de l’investissement des entreprises (-1,6 %) et à un presque arrêt complet de la croissance de la consommation des ménages (à 0,1 %) qu’on a assisté.

D’un autre côté, l’investissement dans le logement a remonté (+1,4 % au deuxième trimestre seulement) après cinq baisses trimestrielles consécutives, tout comme se sont accélérées la croissance des profits (de 2,1 % à 3,7 %) des entreprises et l’augmentation de la rémunération des employés (de 1 % à 1,7 %).

Le diable dans les détails

« Les chiffres du PIB de cette année sont d’abord et avant tout un rappel de la façon dont cette donnée peut être un reflet bien imparfait des forces ou des faiblesses de l’économie », a observé dans une brève analyse Derek Holt. Selon l’économiste de la Banque Scotia, la conclusion qu’on devrait en tirer est que l’économie canadienne « n’était pas aussi faible qu’elle le semblait au premier trimestre, ni aussi forte qu’elle l’apparaissait au deuxième trimestre ».

Si l’on exclut le secteur des mines et du pétrole, extrêmement fluctuant ces derniers mois, on arrive à une croissance du PIB de 1,5 % au dernier trimestre, un résultat qui s’apparente à ceux des trimestres précédents et de l’estimation que l’on fait de son potentiel, a observé son confrère du Mouvement Desjardins, Benoit P. Durocher. « Ce n’est certes pas une croissance exceptionnelle, mais ce n’est pas non plus une croissance que l’on pourrait qualifier d’anémique. »

Il en faudrait beaucoup plus, dans ce contexte, pour convaincre la Banque du Canada d’abandonner « son ton accommodant alors que la guerre commerciale mondiale continue de présenter d’importants risques à la baisse », a fait valoir Krishen Rangasamy, économiste à la Banque Nationale.

« Nous continuons de penser que la banque centrale canadienne suivra l’exemple de ses pairs en procédant à une baisse de son taux directeur », a expliqué Nathan Janzen de la Banque Royale. Cette réduction de loyer de l’argent au Canada ne viendra probablement pas, selon lui, dès sa réunion de politique monétaire de la semaine prochaine, mais plutôt au début de 2020.