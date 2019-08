Arcelor-Mittal met la main sur Legault Métal

Contrecoeur — Le géant sidérurgique et minier Arcelor-Mittal a annoncé mardi l’acquisition de l’entreprise québécoise de recyclage de métaux Legault Métal dans le cadre d’une transaction dont le montant n’a pas été dévoilé. Avec quelque 100 employés, Legault Métal, qui a vu le jour en 1968, exploite des sites à Trécesson, Val-d’Or, Rouyn-Noranda et La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue. La compagnie deviendra une division d’Arcelor-Mittal. Arcelor-Mittal Produits longs Canada exploite déjà un centre de recyclage et de traitement de ferrailles à Contrecoeur. Le recyclage constitue une activité stratégique pour la compagnie, qui utilise le minerai de fer en provenance de la Côte-Nord ainsi que la ferraille dans le but de produire de l’acier.