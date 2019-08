Bénéfice en hausse pour la CIBC

La Banque CIBC a relevé son dividende en plus d’afficher une hausse de 2 % de son bénéfice net au troisième trimestre.

L’institution financière a affiché une croissance du côté des services bancaires destinés aux particuliers et aux petites entreprises au Canada ainsi qu’au sein de ses activités de services bancaires commerciaux aux États-Unis. Cela a toutefois été contrebalancé par une moins bonne performance dans la division des marchés financiers et d’une augmentation des provisions pour pertes sur créances.

En conférence téléphonique avec les analystes, jeudi, le président et chef de la direction de la CIBC, Victor Dodig, a estimé que le prêteur avait affiché de « solides résultats ». « Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits de nos principaux résultats, a-t-il dit. Même si notre provision pour pertes sur créances a légèrement augmenté pour atteindre 291 millions, cela demeure relativement stable et nous demeurons à l’aise avec nos perspectives. »

La cinquième institution financière en importance au Canada est la deuxième des six grandes banques à publier ses résultats du troisième trimestre. Mercredi, la Banque Royale du Canada a affiché une augmentation de 5 % de son profit trimestriel.

Pour la période de trois mois terminée le 31 juillet, le bénéfice net de la CIBC a été de 1,4 milliard, ou 3,06 $ par action, par rapport à 1,37 milliard, ou 3,01 $ par action, au troisième trimestre de l’exercice précédent. Abstraction faite des éléments récurrents, son bénéfice ajusté s’est établi à 3,10 $ par action, alors qu’il avait été de 3,08 $ par action il y a un an. La banque a également annoncé qu’elle verserait désormais un dividende trimestriel de 1,44 $ par action, en hausse de 4 ¢.

Au troisième trimestre, les activités bancaires destinées aux particuliers et petites entreprises ont dégagé un bénéfice de 657 millions, en hausse de 3 % par rapport à il y a un an. Les activités canadiennes des services bancaires aux entreprises et de la gestion de patrimoine a toutefois vu ses bénéfices reculer de 1 %, à 348 millions. En territoire américain, les résultats ont progressé de 6 %, à 172 millions, alors que la division des marchés financiers a généré un bénéfice de 231 millions, en baisse de 13 %, principalement en raison d’une augmentation des provisions pour pertes sur créances, a indiqué la CIBC.