Taux d’intérêt: heure cruciale pour la Fed

Le patron de la Banque centrale américaine va prononcer vendredi à Jackson Hole un discours crucial et tenter d’expliquer ce qu’il compte faire pour préserver la croissance de la première économie mondiale sous l’oeil vigilant des marchés et les attaques répétées de Donald Trump.

Le président de la Fed s’exprime vendredi pour la première fois depuis la baisse des taux de fin juillet, devant le gotha des banquiers centraux et des économistes traditionnellement réunis chaque année dans la prestigieuse station de montagne du Wyoming. Les marchés, qui attendent la confirmation de leurs anticipations sur des baisses de taux, se sont encore montrés nerveux jeudi. Pour la 3e fois en huit jours, la courbe des taux d’intérêt sur les bons du Trésor américain s’est inversée, un signe souvent vu comme préfigurant une récession dans les 12 à 18 mois. L’indice Markit d’activité manufacturière est passé en territoire négatif pour la première fois depuis la récession de 2009.

Jeudi matin, après déjà une série de tweets la veille qui avaient comparé M. Powell à un joueur de golf incompétent « manquant de doigté », le président Donald Trump, qui fait campagne pour des taux beaucoup plus bas, a réitéré ses attaques contre la Banque centrale. « Notre Réserve fédérale nous empêche de faire ce qu’on doit faire », écrit-il, s’indignant que l’Allemagne vende « des bons à 30 ans à rendements négatifs ». Il accuse la Fed de « désavantager les États-Unis face aux concurrents ».

Les taux d’intérêt américains que la Fed a modestement baissé fin juillet pour la première fois en plus de dix ans, se situent entre 2 et 2,25 %, alors que la croissance américaine est de 2,1 % en rythme annuel au deuxième trimestre, tandis que l’Allemagne frôle la récession. Mais le président reproche à la Banque centrale d’avoir remonté fin 2018 les taux trop vite et provoqué un renforcement du dollar, ce qui handicape les États-Unis en pleine guerre commerciale.

Pour sa part, Jerome Powell, qui a été nommé par Donald Trump début 2018 avant de rapidement tomber en défaveur, avance sur une voie étroite. Il s’efforce d’accompagner la faible inflation et de prolonger la plus longue croissance américaine de l’histoire moderne en accordant ce qu’il a appelé un « ajustement de milieu de cycle » sans promettre « une série de baisses » des taux. Il s’attache aussi à défendre l’indépendance de la Fed et à garder la cohésion de son Comité monétaire, divisé face aux remèdes à apporter devant les perspectives de ralentissement.

Signes mitigés

Car l’activité américaine montre des signes mitigés. Elle mêle une solide consommation à un secteur manufacturier morose et des investissements d’entreprises décevants et rendus frileux face aux tensions commerciales. La prochaine réunion monétaire de la Banque centrale est prévue dans trois semaines, les 17 et 18 septembre, et les marchés s’attendent largement à une nouvelle baisse des taux d’intérêt. Mais de quelle ampleur ?

Esther George, la présidente de la Fed de Kansas City, hôte du forum de Jackson Hole qui a voté contre la décision de réduire les taux en juillet, a paru camper sur ses positions jeudi. Interrogée sur CNBC depuis la station, elle a estimé que le niveau des taux paraissait « être bien placé » actuellement. Elle a admis que l’économie faisait face à des risques défavorables avec « l’affaiblissement de la croissance mondiale et le degré d’incertitude lié aux questions commerciales ». Mais elle conserve une projection de croissance de 2 % pour 2020.

Le président de la Fed de Philadelphie Patrick Harker a aussi affirmé jeudi à Jackson Hole qu’il penchait plutôt pour attendre de voir « pendant un certain temps » comment évolue l’économie. Il a estimé que les taux « étaient à peu près là où ils devraient être ». Il a aussi temporisé sur l’importance de la divergence des taux entre les États-Unis et leurs partenaires : « Nous ne sommes pas tant désynchronisés que cela ». La Fed « ne peut pas ignorer ce qui se passe ailleurs », mais elle doit « d’abord faire ce qui est approprié pour les États-Unis », a déclaré ce responsable interrogé sur CNBC après les tweets de Donald Trump sur le différentiel des taux allemands.

Après ces propos de membres de la Fed, la courbe des obligations du Trésor américain à 2 ans et 10 ans s’est une nouvelle fois légèrement inversée jeudi matin. Ce phénomène, qui voit les taux à long terme devenir moins chers que les taux à court terme, reflète une ruée des investisseurs vers les bons américains considérés comme une valeur refuge vu les perspectives de ralentissement dans le monde.