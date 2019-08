Hausse des profits pour la Banque Royale

La Banque Royale du Canada a relevé son dividende en plus d’afficher une croissance de 5 % de ses profits au troisième trimestre — pour atteindre un record —, alors que les conditions de marché difficiles ont pesé sur sa division des marchés financiers.

Les résultats de ses activités d’investissement et de services de trésorerie ont également diminué, mais la vigueur des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des assurances a contrebalancé ces faiblesses. « Il s’agit d’un trimestre record, à 3,3 milliards, un résultat alimenté par des volumes très importants et des revenus tirés de nos activités de détail », a souligné le chef de la direction de la Royale, Dave McKay.

3,3 milliards C’est le bénéfice net engrangé par la Banque Royale au troisième trimestre, en hausse de 5% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.

La Banque Royale a été la première des six grandes institutions financières à publier ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 juillet, donnant ainsi aux investisseurs une idée des perspectives du secteur financier face aux incertitudes commerciales et aux tensions géopolitiques.

Bénéfice

La banque a engrangé un bénéfice net de 3,3 milliards, ou 2,22 $ par action diluée, en hausse de 5 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent. Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est établi à 2,26 $ par action au troisième trimestre, comparativement à 2,14 $ par action il y a un an. La Royale a également annoncé que son dividende trimestriel par action allait passer à 1,05 $, ce qui constitue une hausse de 3 ¢, ou de 3 %.

La division des services bancaires destinés aux particuliers et aux entreprises a affiché un bénéfice net de 1,66 milliard, en hausse de 10 % par rapport au troisième trimestre de l’an dernier, en raison de la croissance des volumes et de la hausse des marges. Toutefois, le secteur des marchés financiers a vu son bénéfice fléchir de 6 %, à 653 millions, en raison d’une diminution de l’activité. La division Services aux investisseurs a affiché un bénéfice net de 118 millions, en baisse de 24 % par rapport à il y a un an.

Le total des provisions pour pertes sur créances au cours du trimestre a augmenté de 79 millions, ou de 23 %, pour atteindre 425 millions.