Recul dans le secteur manufacturier

Ottawa — Les ventes du secteur de la fabrication ont reculé de 1,2 % en juin dernier au Canada pour se chiffrer à 58 milliards. Statistique Canada a observé que les ventes des industries manufacturières ont diminué dans huit provinces, l’Alberta ayant affiché le recul le plus prononcé. En revanche, le Québec a enregistré la hausse mensuelle la plus marquée, de 1 %, à 14,4 milliards. Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes des industries manufacturières a diminué de 0,2 % en juin. Les commandes en carnet ont également diminué de 1,2 % et les nouvelles commandes, de 4,2 %.