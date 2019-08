Colabor perd son président

Boucherville — Environ un an et demi après avoir été nommé à la tête du Groupe Colabor, Lionel Ettedgui démissionne comme président et chef de la direction du distributeur de produits alimentaires. Il sera remplacé par intérim par Robert Briscoe, qui siège au conseil d’administration de la société établie à Boucherville, en plus d’être un « important actionnaire », a indiqué Colabor, lundi. Les motifs de la démission n’ont pas été expliqués par la compagnie, qui a l’intention de retenir les services d’une firme de recrutement afin d’embaucher un nouveau patron. À la nomination de M. Ettedgui, en 2018, Colabor avait présenté celui ayant dirigé la division de la boulangerie de Saputo pendant plus de six ans comme un gestionnaire doté d’une « impressionnante feuille de route dans les opérations de grandes entreprises d’envergure mondiale ».