La Caisse dans Sanfer

La Caisse de dépôt a annoncé un investissement minoritaire de 500 millions $US dans Sanfer, présentée comme étant l’une des principales sociétés pharmaceutiques indépendantes au Mexique. « Cet investissement, qui représente l’une des plus importantes transactions de placement privé pour l’acquisition d’une participation minoritaire au Mexique, permettra à Sanfer de poursuivre ses projets d’expansion au Mexique et à travers l’Amérique latine », peut-on lire dans le communiqué. Depuis plus de 20 ans, Sanfer a fait l’acquisition de plus de 100 marques ainsi que de 8 compagnies pharmaceutiques, et a lancé plus de 100 nouveaux produits au Mexique et en Amérique latine. L’investissement de la Caisse permettra à Sanfer d’accélérer sa croissance organique et par acquisitions au sein de la région, poursuit l’institution.