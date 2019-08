Ordonnance de blocage contre la direction de CannTrust

Vaughan — CannTrust Holdings a indiqué que la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario avait donné son feu vert à une ordonnance de blocage et d’interdiction visant la direction du producteur de cannabis, alors que celui-ci tente de résoudre ses problèmes de réglementation avec Santé Canada. L’ordonnance rendue par le gendarme boursier ontarien interdit aux administrateurs et aux membres de la haute direction de la société d’effectuer des transactions sur les titres de CannTrust dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de tous les documents requis. Le producteur de cannabis a demandé une ordonnance plus tôt ce mois-ci parce qu’il ne s’attendait pas à respecter l’échéance du 14 août, date limite pour le dépôt d’un rapport financier intermédiaire pour les périodes de trois et six mois terminées le 30 juin.