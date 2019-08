Vente au détail: un trimestre robuste pour Walmart

Walmart a insufflé une dose d’optimisme par rapport aux inquiétudes grandissantes entourant l’affaiblissement de la croissance économique en relevant ses prévisions annuelles à la suite d’un deuxième trimestre robuste.

Les ventes de ses magasins ouverts au moins un an ont augmenté de 2,8 %, ce qui constitue un 20e trimestre consécutif de croissance. Le plus grand détaillant au monde a continué d’élargir la portée de ses services de livraison d’épicerie. Les ventes en ligne aux États-Unis ont affiché une progression de 37 %.

Le chef de la direction financière de Walmart, Brett Biggs, a déclaré, jeudi, au cours d’une conférence téléphonique, que la santé financière des consommateurs demeurait « solide ». Les nouvelles encourageantes de Walmart, considéré comme un baromètre de la santé des consommateurs, ont été dévoilées le même jour où le gouvernement américain a publié un rapport indiquant que les Américains avaient dépensé davantage dans les magasins et les restaurants en juillet. Les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % le mois dernier après une hausse de 0,3 % en juin, a indiqué le département du Commerce.

Ces données ont apaisé les craintes d’un affaiblissement de l’économie en raison des tensions commerciales avec la Chine, qui a secoué les marchés financiers, mais n’a pas encore affaibli la confiance des consommateurs. La croissance soutenue de l’emploi et les augmentations modestes des salaires ont contribué à soutenir les dépenses.

Walmart et les autres grands détaillants sont en grande partie épargnés par les premières vagues de tarifs douaniers, car ils se sont davantage concentrés sur les produits industriels et agricoles. Cela devrait changer et les détaillants se préparent à un tarif de 10 % visant des articles tels que les jouets, les vêtements et les chaussures. Cette mesure a été reportée au mois de décembre après que l’administration Trump eut exprimé son inquiétude quant à l’effet sur les consommateurs et les entreprises. L’obligation d’augmenter les prix ou à absorber des coûts supplémentaires en raison des nouveaux tarifs devient une menace sérieuse, avec des indicateurs qui annoncent des signes avant-coureurs d’une récession.

Mais le dernier rapport trimestriel de Walmart montre que le détaillant a été capable de maintenir les prix bas même si ses coûts augmentent et qu’il accélère le déploiement de ses services en ligne de manière agressive pour contrer Amazon. En fait le prix de certains produits vendus par Walmart a augmenté en raison de la hausse des tarifs douaniers imposés sur les importations chinoises mais le groupe dit être en mesure de faire face à cette pression en négociant avec ses fournisseurs et en trouvant d’autres sources d’approvisionnement, a dit à l’agence Reuters Brett Bigs.

Les autres détaillants n’ont pas été aussi chanceux. Mercredi, Macy’s a déclaré que ses clients hésitaient à payer davantage après que la société a augmenté les prix de certains produits, tels que les meubles, afin de contrebalancer l’incidence du tarif de 25 % appliqué en mai. Le titre de Macy’s a plongé de 13 % puisque le détaillant a abaissé ses prévisions. Target, Kohl’s et Nordstrom devraient publier leurs résultats financiers la semaine prochaine.

Walmart a engrangé un bénéfice trimestriel de 3,61 milliards $US, ou 1,26 $US par action, après avoir enregistré une perte à la même période lors de l’exercice précédent. Le bénéfice ajusté par action s’est établi à 1,27 $US. Les revenus ont été de 130,38 milliards.

Elle anticipe désormais pour l’ensemble de l’année une évolution de son bénéfice par action allant d’une « légère baisse à une légère hausse », alors que le groupe avait projeté jusqu’ici un « recul compris entre 1 et 5 % ».



Avec Le Devoir