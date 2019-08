Metro veut accélérer le déploiement des technologies

Metro accélérera le déploiement de nouvelles technologies, y compris les caisses en libre-service et les étiquettes électroniques, dans ses supermarchés, afin de réduire les coûts de main-d’oeuvre, a indiqué mercredi le grand patron de la chaîne d’alimentation.

La société montréalaise estime qu’il y aura des caisses en libre-service dans 100 établissements d’ici la fin de son exercice financier, qui se terminera le 29 septembre. Ce mode de paiement sera offert dans 100 autres magasins l’année suivante. Entre-temps, Metro prévoit d’installer des étiquettes électroniques sur ses tablettes, qui permettent d’afficher et modifier numériquement les prix, dans 32 magasins cette année et dans 67 établissements supplémentaires l’année prochaine.

« Nous accélérons [le déploiement] parce que les rendements sont meilleurs, a indiqué le président et chef de la direction de Metro, Eric La Flèche, au cours d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre. Les améliorations technologiques contribuent à réduire les coûts ajoutés. Ces nouvelles technologies permettant d’améliorer la productivité. Ainsi, Metro peut réduire le nombre d’heures de certains employés pour les diriger vers des secteurs où la main d’oeuvre est rare, a souligné M. La Flèche.

Le secteur de la vente au détail s’intéresse de plus en plus à l’automatisation au cours des dernières années, alors que les coûts de main-d’oeuvre grimpent. Plusieurs provinces ont décrété des augmentations du salaire minimum et les consommateurs s’habituent de plus en plus aux achats en ligne et à la livraison à domicile. Metro a lancé son service de livraison en ligne à Toronto plus tôt cette année. Ce service, qui était déjà offert au Québec, est disponible pour quelque 1,9 million de ménages en Ontario.

La société a également dévoilé mercredi un bénéfice net de 222,4 millions au troisième trimestre, en hausse de 33 % par rapport à 167,5 millions il y a un an ; les ventes ont également augmenté. Pour la période de 16 semaines terminée le 16 juillet, le profit par action s’est établi à 86 ¢, comparativement à 69 ¢ à la même période l’an dernier. Les ventes ont atteint 5,23 milliards, en hausse par rapport à 4,64 milliards il y a un an, grâce à l’ajout des activités du Groupe Jean Coutu. Les ventes des établissements d’alimentation ouverts depuis au moins un an ont augmenté de 3,1 %, tandis que les ventes comparables des pharmacies ont grimpé de 3,4 %.

Sur une base ajustée, en excluant les éléments non récurrents, le profit par action s’est établi à 90 ¢, alors qu’il avait été de 75 ¢ au troisième trimestre de l’exercice précédent.