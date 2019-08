Brookfield actionnaire majoritaire dans Genworth MI Canada

Toronto — Brookfield Business Partners a conclu un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Genworth MI Canada pour 2,4 milliards. Dans le cadre de la transaction, Brookfield mettra la main sur 48,9 millions d’actions, ce qui représente une participation d’environ 57 % de la filiale de Genworth Financial, établie en Virginie. Genworth Canada est un fournisseur privé d’assurance hypothécaire pour les prêteurs hypothécaires résidentiels canadiens. « Genworth est un chef de file du secteur qui génère des revenus solides et constants et exerce ses activités dans un secteur où il est difficile de se tailler une place », a déclaré mardi David Nowak, associé directeur chez Brookfield Business Partners, dans un communiqué.