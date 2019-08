Taux d’inflation en hausse aux États-Unis

Washington — Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,3 % en juillet, poussés à la hausse par les prix plus élevés de l’essence, des médicaments et du logement. L’inflation, telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation, a augmenté de 1,8 % par rapport à l’année précédente, contre 1,6 % en juin, a annoncé mardi le département du Travail. En excluant les catégories plus volatiles des produits alimentaires et de l’énergie, les prix ont progressé de 0,3 % en juillet et de 2,2 % par rapport à l’année précédente. Les chiffres indiquent que l’inflation se redresse légèrement, même si elle demeure modeste. L’économie affiche une 11e année de croissance, le chômage est faible et les salaires augmentent modestement. Ce sont des tendances qui accélèrent généralement la hausse des prix. Cependant, de nombreuses entreprises hésitent à refiler la facture aux consommateurs en raison de la concurrence en ligne et mondiale.