CBS et Viacom annoncent leur fusion

CBS et Viacom vont se regrouper en réunissant leurs réseaux et le studio de cinéma Paramount, ce qui devrait permettre à ces deux géants des médias traditionnels de mieux rivaliser avec les sociétés de diffusion en continu telles que Netflix.

Viacom est propriétaire de Paramount Pictures et de chaînes de télévision payantes telles que Comedy Central, MTV et BET, tandis que CBS dispose d’un réseau de diffusion, de chaînes de télévision, de Showtime et d’une participation dans le réseau CW.

Les analystes estiment que ce regroupement aidera les deux entreprises à naviguer dans un environnement de plus en plus concurrentiel en raison de la diffusion en continu.

CBS a été l’une des premières entreprises médiatiques à déployer son propre service de diffusion en continu, CBS All Access. Disney, NBCUniversal et WarnerMedia ont fait de même afin de concurrencer Netflix, Amazon et d’autres géants technologiques ayant effectué une percée dans ce secteur.

Le chef de la direction de Viacom, Bob Bakish, sera aux commandes de la société fusionnée. Joe Ianniello, qui dirige CBS de façon intérimaire, deviendra le président du conseil d’administration et le président de la division CBS.

Les actionnaires de CBS détiendront environ 61 % de la nouvelle entité, contre 39 % pour les actionnaires de Viacom. La nouvelle société devrait générer des revenus de 28 milliards $US.