Barrick Gold renoue avec les profits

Toronto — Barrick Gold a renoué avec la rentabilité au deuxième trimestre avec un profit de 194 millions $US, par rapport à une perte de 94 millions à la même période il y a un an. Son bénéfice par action était de 11 ¢ US contre une perte de 8 ¢ US. Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice ajusté a été de 154 millions, ou 9 ¢ US par action; il avait été de 81 millions, ou 7 ¢ US par action, à la même période l’an dernier. Selon la société aurifère, la production du deuxième trimestre a atteint 1,353 million d’onces d’or, comparativement à 1,367 million d’onces au premier trimestre et à 1,067 million au deuxième trimestre de l’an dernier.