Achat de Transat: le plan du Groupe Mach bloqué par la justice

Le Groupe Mach ne pourra pas aller de l’avant avec son offre visant à mettre la main sur des actions de Transat pour faire dérailler l’acquisition d’Air Canada, le Tribunal administratif des marchés financiers y voyant une opération « abusive » qui « manque de clarté ».

Le Tribunal, dont la décision rendue dimanche a été publiée lundi matin (sur son site en format PDF), a écrit que « les courts délais pour permettre la prise de décision éclairée, la structure de l’offre considérée dans son ensemble et le manque de clarté de sa divulgation, font en sorte que l’offre est abusive et coercitive envers les actionnaires et les marchés financiers ».

L’offre partielle du Groupe Mach, spécialisé dans l’immobilier, visait à mettre la main sur 19,5 % des actions à droit de vote de Transat afin de voter contre la proposition d’Air Canada. Mach offrait 14 $ l’action, soit 1 $ de plus qu’Air Canada, et s’engageait à effectuer le paiement au plus tard trois jours après l’assemblée des actionnaires prévue le 23 août.

Mach affirme depuis des mois que l’offre d’Air Canada sous-évalue Transat, que l’union des deux compagnies posera problème au plan réglementaire et que les actionnaires devraient attendre jusqu’à 2020 pour recevoir leur paiement. Transat a fait valoir au Tribunal que l’offre était assortie de plusieurs conditions qui auraient pu permettre à Mach de retirer son plan.

En marge du débat juridique et afin de mettre toutes les chances de son côté, Air Canada a fait passer le prix de 13 $ à 18 $ dimanche soir pour convaincre le plus grand nombre d’actionnaires possible. Du coup, la firme Letko Brosseau, qui détient 19,3 % des actions, a convenu de voter en faveur de la proposition.

Air Canada, dont l’offre vaut désormais 720 millions, souhaite maintenant acquérir 100 % des actions de Transat.

« Le conseil d’administration de Transat […] réitère à l’unanimité que le plan d’arrangement entre Transat et Air Canada est dans le meilleur intérêt de Transat et de ses parties prenantes et est équitable pour les actionnaires de Transat », a affirmé le voyagiste dans un bref communiqué après la décision publiée lundi.

Relativement discrets depuis le début du processus, les pilotes de Transat ont par ailleurs décidé d’appuyer le regroupement des deux compagnies. « Nous croyons qu'une transaction avec Air Canada offrira une plus grande protection de la main-d'oeuvre et de sécurité d'emploi à long terme aux employés de première ligne d'Air Transat, tout en offrant à nos clients plus de possibilités de voyages de classe mondiale », ont-ils indiqué dans un communiqué publié par l’Air Line Pilots Association.