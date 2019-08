La cadence des mises en chantier a diminué en juillet, selon la SCHL

Ottawa — La cadence annuelle des mises en chantier a diminué en juillet, mais cela n’a toutefois pas empêché la tendance des six premiers mois de l’année d’être positive. Le rythme des mises en chantier de logements a fléchi de 9,6 %, à 222 013 unités, en données désaisonnalisées, contre 245 455 unités enregistrées en juin, a indiqué vendredi la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Toutefois, le déclin a été moins important que ce qui était prévu et après six mois, la tendance des mises en chantier d’habitations se chiffrait à 208 970 unités en juillet, comparativement à 205 765 unités le mois précédent. Un déclin de 12 % a été observé du côté des projets de logements collectifs tels que les copropriétés, les appartements et les maisons en rangée, de 4,6 % du côté des maisons individuelles dans les centres urbains.