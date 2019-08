Le taux de chômage est resté à 4,9% en juillet au Québec

Le taux de chômage s’est maintenu à 4,9 % au Québec en juillet, comme c’était le cas en juin, grâce à une hausse du nombre de personnes actives sur le marché du travail, révèle les données de Statistique Canada.

L’emploi au Québec a augmenté de 17 000 en juillet, et des hausses notables ont été observées dans les secteurs de la fabrication et de la construction. Par rapport à 12 mois plus tôt, l’emploi au Québec a progressé de 2,3 %, soit de 96 000.

À l’échelle du Canada, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage, pour atteindre 5,7 % sous l’effet d’une hausse du nombre de personnes à la recherche de travail.

Statistique Canada précise que pour un troisième mois consécutif, l’emploi n’a que peu varié le mois dernier au pays. Il a augmenté au Québec et à l’Île-du-Prince-Édouard, alors qu’il a reculé en Alberta, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage a bondi, de 7,8 % juin à 8,5 % en juillet. Il a aussi augmenté en Nouvelle-Écosse, de 6,6, à 7,4 %, alors qu’il a reculé à l’Île-du-Prince-Édouard, de 9,3 à 8,4 %.