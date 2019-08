Trimestre difficile pour Kraft Heinz

Kraft Heinz a du travail devant lui pour sortir de la tourmente financière. La société derrière des marques bien connues comme Oscar Mayer, Kool-Aid, le ketchup Heinz et Velveeta, a enregistré des charges dépassant le milliard de dollars américains au premier semestre. Plus tôt cette année, Kraft avait révélé que les autorités fédérales se penchaient sur ses pratiques comptables et que cela réduirait la valeur de ses marques Oscar Mayer et Kraft de plus de 15 milliards. Les dirigeants ont été blanchis au cours de l’enquête, mais Kraft a été contrainte d’ajuster ses résultats antérieurs, ce qu’elle a fait pour les exercices 2016, 2017 et les neuf premiers mois de 2018. Les dégâts se sont poursuivis, les profits dégringolant d’environ 55 % au premier semestre de l’exercice en cours.