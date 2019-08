Washington taxe les placards chinois

Washington — Le département américain du Commerce a annoncé jeudi l’imposition de droits compensateurs sur les importations de placards de cuisine et d’armoires de salles de bains fabriqués en Chine. Le ministère américain, qui agit à la suite d’une plainte de l’American Cabinet Kitchen Alliance, estime que ces meubles de bois fabriqués en Chine sont exportés à prix bradés et qu’ils bénéficient de subventions. Le ministère estime que les exportateurs chinois de ces éléments de mobilier bénéficient de subventions allant de 10,97 % à 229,24 % de leur valeur. Le marché de ces importations aux États-Unis se chiffre à 4,4 milliards $US.