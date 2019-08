Dettes de cartes de crédit Chase annulées au Canada

Chase Bank a décidé d’annuler toutes les dettes impayées par les utilisateurs de ses deux cartes de crédit au Canada. Dans le cadre de sa sortie du marché canadien des cartes de crédit, la banque américaine a fermé tous les comptes Marriott Visa et Amazon l’an dernier et a récemment décidé d’absorber les pertes. La société a déclaré que les utilisateurs ayant un solde impayé en juin n’auront pas à effectuer les versements. Chase n’a pas voulu chiffrer le montant lié à sa décision ou le nombre de clients canadiens concernés. L’institution financière, propriété de J.P. Morgan Chase & Co., a décidé de quitter le marché canadien des cartes de crédit en mars 2018, après 13 ans dans le marché canadien.