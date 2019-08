Perte massive pour Uber

Uber, qui a fait au printemps une entrée mouvementée à Wall Street, a continué à perdre massivement de l’argent au deuxième trimestre, 5,24 milliards de dollars au total, alors même que sa croissance ralentit. La réaction a été immédiate en Bourse, le titre du chef de file mondial de la réservation de voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) chutait d’environ 12 % dans les premiers échanges électroniques suivant la clôture. La perte reflète les coûts liés à l’arrivée d’Uber à Wall Street et aux rémunérations distribuées en actions. Or même sans cet élément exceptionnel, le groupe a perdu 1,3 milliard d’avril à juin, soit 30 % de plus qu’au trimestre précédent et l’équivalant de 4,72 $US par action. De plus, le groupe a fortement déçu en annonçant n’avoir fait grimper son chiffre d’affaires que de 14 %, à 3,17 milliards, sous sa cible de 3,36 milliards. Les coûts ont augmenté de 147 %, à 8,65 milliards, sur le trimestre, en partie à cause d’une forte hausse des dépenses de recherche et développement.