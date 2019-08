La Caisse investit dans Golf Avenue

La Caisse de dépôt annonce un investissement, sous forme de capital-actions, dans Golf Avenue. Les modalités financières n’ont pas été précisées. Cette transaction permettra « au plus important détaillant en ligne d’articles de golf d’occasion au Canada » de poursuivre son expansion aux États-Unis et en Europe, d’intégrer de nouvelles technologies à ses plateformes numériques et de diversifier son offre de service en lançant une nouvelle plateforme dédiée aux vélos, Cycling Avenue. « Les dernières années de croissance soutenue chez Golf Avenue nous ont permis d’acquérir une expertise unique et propre à l’économie circulaire. De pouvoir reproduire le succès de ce modèle dans le segment du vélo et de poursuivre cette croissance à l’international est très stimulant », a souligné Pierre-Luc Laparé, président et cofondateur de Golf Avenue.