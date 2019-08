Washington formalise l’interdiction contre Huawei

Washington — Le gouvernement américain a dévoilé mercredi les règles interdisant officiellement aux géants de la technologie Huawei et à d’autres entreprises chinoises de nouer des contrats avec des marchés publics américains, dernier épisode du bras de fer commercial entre Washington et Pékin. Ce règlement provisoire va empêcher toute agence fédérale américaine d’acquérir auprès de ces groupes du matériel de télécommunication ou technologique qui entrerait comme « un composant substantiel ou essentiel à l’ensemble d’un système », à compter du 13 août. Ces règles mettent en fait en oeuvre une interdiction incluse dans la loi relative à la défense approuvée par le Congrès plus tôt cette année. Ces règlements, qui sont soumis à une période de commentaires de 60 jours, interdisent également les contrats publics aux sociétés chinoises ZTE, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company et Dahua Technology Company.