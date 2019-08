SNC-Lavalin doit «bouger rapidement», insiste la Caisse de dépôt

Les actions de SNC-Lavalin que détient la Caisse de dépôt et placement du Québec ont perdu beaucoup de valeur depuis le début de l’année mais l’institution affirme être toujours convaincue des perspectives de l’entreprise sur la scène internationale.

Le gestionnaire de régimes de retraite a vu son bloc perdre environ 700 millions de sa valeur au cours du premier semestre de 2019, a indiqué son président, Michael Sabia, lors d’une conférence téléphonique lundi matin au sujet des résultats généraux de la Caisse de dépôt.

« Comme nous l’avons dit il y a deux semaines, la compagnie doit bouger rapidement et mettre l’accent sur l’exécution », a dit M. Sabia. « Mais je voudrais réitérer qu’avec les changements à sa stratégie et l’accent sans relâche sur l’exécution, SNC-Lavalin a la capacité d’être une société d’envergure mondiale et prospère. » La Caisse est un investisseur à long terme, a-t-il ajouté.

Au 31 décembre 2018, les quelque 35 millions d’actions de SNC que détenait alors la Caisse valaient environ 1,6 milliard, selon les documents qui accompagnaient son rapport annuel.

Le cours de l’action de SNC, aux prises avec une série de problèmes qui ont plombé sa performance financière et déclenché une restructuration, est passé de plus de 45 $ en janvier à moins de 20 $ la semaine dernière. Lundi matin, il se situait à 17,81 $, en baisse de 6 %.

Gain semestriel

Le rendement de la Caisse au cours des six premiers mois de 2019 a été de 6,1 %, un gain de 18,4 milliards qui porte son actif net à 326,7 milliards. Le portefeuille de référence auquel elle compare ses résultats a généré un rendement de 7,5 %. L’écart est notamment attribuable aux portefeuilles d’immobilier et d’infrastructures.

Sur cinq ans, la performance de la Caisse, qui compte une quarantaine de déposants dont des régimes de retraite et des fonds d’assurance, est de 8,3 %.

« Du point de vue des marchés, nous vivons une époque de montagnes russes. Au cours des six derniers mois de 2018, les marchés ont connu une faible performance dans l’anticipation d’un resserrement des politiques monétaires par la Réserve fédérale américaine », a indiqué M. Sabia.

« En décembre 2018, cette dernière a changé de cap en faveur de politiques plus accommodantes, ce qui a provoqué une escalade impressionnante sur les marchés en début d’année. »