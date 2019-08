Forte hausse des revenus de Shopify

Ottawa — Shopify a inscrit une perte de 28,7 millions $US, soit 26 ¢ US par action, au terme de son deuxième trimestre, comparativement à une perte de 24 millions, ou 23 ¢ US par action, pour le deuxième trimestre de 2018. En excluant les éléments non récurrents, le spécialiste des plateformes de commerce électronique a réalisé un bénéfice de 15,8 millions, soit 14 ¢ US par action, comparativement à 2,5 millions, ou 2 ¢ US par action. Les revenus ont totalisé 361,9 millions, ce qui représentait une augmentation de 48 %. Cette croissance survient alors que Shopify poursuit son expansion internationale et continue à convaincre les marchands d’utiliser sa plateforme de commerce en ligne tout en augmentant son offre, dans un secteur où la concurrence est particulièrement vive.