Le profit de Résolu chute

Produits forestiers Résolu a affiché un bénéfice net au deuxième trimestre réduit de près des deux tiers par rapport à la même période l’an dernier. La société montréalaise a enregistré un bénéfice net de 25 millions, soit 27 ¢ par action, en baisse par rapport à celui de 72 millions, ou 77 ¢ par action, de la même période l’an dernier. Les revenus pour le trimestre clos le 30 juin ont atteint 755 millions, ce qui représentait une baisse de 22,6 % par rapport à ceux de 976 millions. Les résultats de l’an dernier comprenaient les revenus liés à la production de deux usines américaines qui ont été vendues plus tard dans l’exercice. Le bénéfice ajusté a reculé à 12 ¢ par action, comparativement à 71 ¢ par action un an plus tôt. Résolu a précisé que les prix avaient eu une incidence défavorable de 68 millions, les prix du bois d’oeuvre ayant diminué de 32 %.