Le bénéfice d’Aphria a grimpé

Leamington — Le producteur de cannabis Aphria a affiché jeudi un bénéfice net de 15,8 millions pour son quatrième trimestre, renouant avec les profits après avoir enregistré une perte de 5 millions pour la même période l’an dernier, ce qu’il a attribué à la croissance des ventes de marijuana récréative. Son profit par action s’est chiffré à 5 ¢ pour le trimestre clos le 31 mai, comparativement à une perte de 4 ¢ par action pour la même période en 2018. Les revenus nets trimestriels ont totalisé 128,6 millions, comparativement à 12 millions un an plus tôt. Les revenus tirés des ventes de cannabis récréatif ont bondi de plus de 150 % à 18,5 millions. Pour l’ensemble de l’exercice, Aphria a affiché une perte nette de 16,5 millions, alors qu’elle avait réalisé un bénéfice net de 29,4 millions lors de l’exercice précédent. Le chef de la direction par intérim d’Aphria, Irwin Simon, a souligné la « solide exécution » de l’entreprise dans ses secteurs clés, ce qui avait permis de réaliser une forte croissance des ventes de cannabis récréatif et d’enregistrer un profit au plus récent trimestre.