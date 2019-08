Trump annonce de nouveaux tarifs douaniers sur des importations chinoises

Donald Trump a relancé la guerre commerciale avec Pékin jeudi en annonçant sur Twitter qu’il allait imposer 10 % de tarifs douaniers supplémentaires sur les 300 milliards de dollars d’importations chinoises jusque-là épargnées.

Ces nouvelles taxes entreront en vigueur le 1er septembre, a dit le président, précisant que les négociations, qui ont repris cette semaine à Shanghai pour tenter de mettre fin au différend commercial entre les deux pays, allaient se poursuivre comme prévu.

Il justifie sa décision surprise par le fait que Pékin n’a pas tenu à ses yeux deux engagements très importants : achats massifs de produits agricoles américains et coup d’arrêt aux ventes de fentanyl, un opiacé très puissant qui fait des ravages aux États-Unis et dont la Chine est l’un des principaux producteurs.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

...buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

...during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

...We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

L’annonce du président a fait l’effet d’une bombe sur les marchés. Le pétrole chutait de 6 % à New York et les principaux indices boursiers à Wall Street sont passés dans le rouge.

Les négociations commerciales entre Américains et Chinois ont pourtant repris sérieusement cette semaine à Shanghai et les deux parties avaient fait état de discussions « productives » pour tenter de mettre fin à une guerre commerciale déclenchée il y a un peu plus d’un an par le président américain pour forcer Pékin à s’asseoir à la table de négociation.

Les discussions doivent se poursuivre dans la capitale américaine le mois prochain, selon l’agenda établi avant l’annonce de M. Trump.

D'autres détails suivront.