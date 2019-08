Bombardier abaisse ses prévisions et plonge dans le rouge au 2e trimestre

La division ferroviaire continue à donner des maux de tête à Bombardier, qui a une fois de plus abaissé ses prévisions pour l’exercice en cours, jeudi, en plus de plonger dans le rouge au deuxième trimestre.

Aux prises avec des difficultés d’exécution avec d’importants contrats de matériel roulant, la multinationale québécoise devra ainsi allonger de 250 millions $ US à 300 millions $ US pour espérer tourner la page sur ces problèmes.

« Nous faisons les investissements nécessaires pour nous assurer d’avoir les bonnes ressources et la bonne capacité », a souligné le président et chef de la direction de Bombardier, Alain Bellemare.

Ces nouvelles ont été mal accueillies par les investisseurs, puisqu’en début de séance, à la Bourse de Toronto, l’action de la société piquait du nez, abandonnant 16,75 %, ou 38 cents, pour se négocier à 1,89 $.

En mai dernier, le constructeur d’avions et de trains avait déjà signalé que ses revenus seraient inférieurs d’environ 750 millions $ US chez Bombardier Transport en raison des problèmes d’exécution concernant cinq importants contrats.

Les nouvelles dépenses annoncées jeudi concernent les mêmes contrats. Au deuxième trimestre terminé le 30 juin, la société a affiché une perte nette de 36 millions $ US, ou quatre cents US par action, comparativement à un profit net de 70 millions $ US, ou deux cents US par action, il y a un an.

Sur une base ajustée, en excluant les éléments non récurrents, la perte de Bombardier s’est chiffrée à 47 millions $ US, ou quatre cents US par action, par rapport à un profit ajusté de 87 millions $ US, ou trois cents US par action, au deuxième trimestre l’an dernier.

Ses revenus ont toutefois légèrement augmenté de 1,2 pour cent, s’établissant à 4,31 milliards $ US.

Les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires d’environ 4,1 milliards $ US ainsi qu’à une perte ajustée par action de deux cents US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

Pour l’exercice, le bénéfice d’exploitation ajusté de Bombardier devrait osciller entre 1,2 milliard $ US et 1,3 milliard $ US, alors que la fourchette précédente prévoyait un résultat variant entre 1,5 milliard $ US et 1,65 milliard $ US.

« Nous anticipons une réaction négative [des investisseurs] en raison des résultats inférieurs aux attentes et de la révision à la baisse des prévisions pour 2019 », a commenté l’analyste Benoit Poirier, de Desjardins Marchés des capitaux, dans une note.

À la fin du mois de juin, le carnet de commandes de Bombardier était de 56,1 milliards $ US. La division de matériel roulant représente plus de la moitié de cette somme.