Un contexte favorable aux acquisitions, estime CGI

Même après avoir récemment allongé plus d’un demi-milliard de dollars afin de réaliser deux acquisitions, CGI n’écarte pas la possibilité de poursuivre ses emplettes puisque les occasions semblent au rendez-vous.

Selon les dirigeants de la firme québécoise spécialisée dans les technologies de l’information et les services-conseils, les prix à payer pour potentiellement réaliser de nouvelles transactions semblent plus intéressants sur le Vieux Continent. « Notre titre a bien performé, contrairement à d’autres compagnies qui ont été exposées à certains éléments macroéconomiques en Europe », a indiqué mercredi le président et chef de la direction de CGI, George Schindler, au cours d’une conférence téléphonique visant à commenter les résultats du troisième trimestre, où l’entreprise a en partie répondu aux attentes des analystes.

1,3 milliard Ce sont les liquidités qu’a à sa disposition CGI, selon son chef de la direction financière, François Boulanger.

En mars dernier, la multinationale avait annoncé l’acquisition de la firme suédoise Acando, qui compte plus de 2100 employés, pour près de 624 millions, avant de présenter, en juin, une offre d’environ 131 millions en vue de mettre la main sur Scisys, spécialisée dans les secteurs de l’industrie spatiale et de la défense, ainsi que dans les médias et l’information. « En bref, nous sommes bien placés pour réaliser notre plan stratégique consistant à doubler la taille de CGI [qui compte quelque 77 500 employés] au cours des cinq à sept prochaines années », a dit M. Schindler.

Le chef de la direction financière de CGI, François Boulanger, a précisé que la société avait des liquidités supérieures à 1,3 milliard à sa disposition.

Quant à sa performance financière pour la période de trois mois terminée le 30 juin, l’entreprise a engrangé un bénéfice net de 309,4 millions, ou 1,12 $ par action, en hausse de 7,3 % par rapport à il y a un an. Ses revenus ont été 3,12 milliards, en progression de 6,1 %. Des augmentations ont été constatées dans tous les marchés, à l’exception du Royaume-Uni et de l’Australie, où les recettes ont fléchi de 1 %. CGI a expliqué que certains contrats n’avaient pas été renouvelés.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est établi à 337,2 millions, ou 1,22 $ par action, par rapport à 309,7 millions, ou 1,08 $ par action, à la période correspondante de l’exercice précédent. À la fin du mois de juin, le carnet de commandes de la firme était de 22,42 milliards, par rapport à 22,40 milliards à la fin du troisième trimestre de l’exercice précédent.