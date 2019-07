Le PIB du Canada a augmenté pour un troisième mois consécutif en mai

Le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté pour un troisième mois consécutif en mai dernier au Canada, cette fois de 0,2 %.

Statistique Canada attribue cette augmentation principalement à une reprise de 1,2 % du secteur de la fabrication, 13 de ses 20 secteurs d’activité ayant progressé.

Les industries productrices de biens ont augmenté de 0,6 %, en hausse pour un troisième mois après la baisse observée depuis le troisième trimestre de 2018. Pour leur part, les industries productrices de services ont enregistré une progression plus modeste, de 0,1 %.

Le secteur de la construction a progressé de 0,9 % en mai, presque tous les types d’activités de construction ayant enregistré une hausse. La construction résidentielle a connu sa croissance la plus prononcée en plus d’un an, de 2,2 %.

Cependant, le commerce de détail s’est contracté de 0,4 % en mai, ce qui a constitué la première baisse mensuelle consécutive depuis les mois de juin et de juillet 2018. Statistique Canada ajoute que le commerce de gros a lui aussi enregistré une baisse en mai, de 1,4 %, après avoir augmenté pendant quatre mois consécutifs.