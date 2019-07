Marchés financiers: des rendements positifs pour encore dix ans?

Et si les rendements positifs sur les marchés financiers persistaient encore dix ans ? Les économistes de la TD y croient. La performance attendue sera toutefois un peu plus modeste au cours de la prochaine décennie et la faiblesse des taux d’intérêt maintiendra un biais favorisant les actions.

Les projections de la TD publiées lundi s’étendent sur une décennie. Or il est reconnu que sur dix ans les rendements, notamment boursiers, ont été historiquement positifs. La décennie 2000-2009, dominée par la crise de 2008 et par la Grande Récession, a toutefois fait mentir l’adage. Du moins, ce fut le cas pour Wall Street, l’indice de référence S&P 500 ayant inscrit l’équivalent d’une perte annuelle de 0,9 %.

La décennie 2010-2018, malgré le choc pétrolier et l’explosion des tensions commerciales, a été plutôt bénéfique aux investisseurs, avec un gain annuel de 5,3 % pour le S&P/TSX de la Bourse de Toronto, de 11,7 % (en dollars américains) pour son correspondant américain, Wall Street se nourrissant davantage de la réforme fiscale de Washington et d’un engouement pour les valeurs technologiques. Le recul des taux d’intérêt en réponse à la récession a cependant alimenté une longue période de faible loyer de l’argent ayant amputé les rendements sur les titres à revenu fixe de courte échéance.

Les économistes de la Banque TD rappellent que la Banque du Canada a fait passer son taux cible à un jour de 4,5 %, à la fin de 2007, à un creux de 0,25 % au pire de la crise. Il est demeuré relativement faible depuis, se maintenant en moyenne à 0,8 % entre 2009 et 2016. Ainsi, le rendement annuel moyen de 3,1 % sur les bons du Trésor à 90 jours mesuré en 2000-2009 est devenu 0,8 % au cours de la période 2010-2018.

Un portefeuille moyen a pu dégager un rendement annuel oscillant entre 5 et 7 % selon qu’il était composé de titres à revenu fixe ou d’actions.

Pour la suite des choses et en se projetant sur la période 2019-2028, les économistes de l’institution tablent sur des marchés accordant une faible probabilité à une remontée sensible des taux d’intérêt et de l’inflation. « Une croissance économique plus faible combinée à une inflation stable milite pour de bas taux d’intérêt », écrivent-ils. Ainsi, le taux sur l’obligation de référence à échéance de dix ans du gouvernement canadien devrait osciller entre 2 et 3 % sur l’horizon. Pour obtenir un peu plus de performance, il faudra puiser parmi les obligations d’entreprise, un endettement accru combiné à des perspectives de profit assombries justifiant une prime de risque accrue.

Sur le marché des actions, le rythme sera imposé par une décélération de la croissance des profits et par un retour du ratio cours-bénéfice de son actuel sommet à ses niveaux historiques. L’économie américaine, pour ne mentionner qu’elle, entrera à la fin de juillet dans sa plus longue période d’expansion. Si les scénarios se veulent donc plus nombreux à évoquer le mot récession après une telle séquence, on s’en tient à une décélération de la progression, à 1,9 % pour le PIB américain l’an prochain, contre 2,6 % prévu cette année, selon les cibles du Fonds monétaire international.

Pour la Bourse, on parle d’une prime de risque de 200 à 400 points par rapport aux obligations à échéance de dix ans. Donc d’un rendement annuel attendu de l’ordre de 4 à 7 % sur la période, selon la capacité des entreprises à récolter les dividendes d’économies émergentes à plus forte croissance, conclut la TD.