La Chine usurpe le statut de pays en développement à l’OMC, dit Washington

Donald Trump a laissé 90 jours vendredi à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour régler le problème de pays membres qui, selon les États-Unis, usurpent leur statut de pays en développement pour en tirer un avantage économique, à commencer par la Chine.

Si les réformes exigées par le locataire de la Maison-Blanche ne sont pas mises en oeuvre dans les délais, le Représentant américain au commerce (USTR) aura autorité pour « ne plus traiter les pays en voie de développement tel que défini par l’OMC », dès lors qu’il jugera qu’un pays « profite indûment des avantages conférés par ce statut », souligne le texte du mémorandum signé par le président.

« L’OMC est BRISÉE quand les pays les plus RICHES affirment être des pays en voie de développement pour échapper aux règles de l’OMC et bénéficier d’un traitement de faveur. PLUS maintenant !!! », a tweeté le président dans la foulée de la publication du mémorandum.

The WTO is BROKEN when the world’s RICHEST countries claim to be developing countries to avoid WTO rules and get special treatment. NO more!!! Today I directed the U.S. Trade Representative to take action so that countries stop CHEATING the system at the expense of the USA!