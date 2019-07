Google dépasse largement les attentes

Alphabet, la maison mère de Google, a publié jeudi un bénéfice net de près de 10 milliards au deuxième trimestre, largement supérieur aux attentes du marché, et un chiffre d’affaires de 38,9 milliards, en hausse de près de 20 % sur un an.

En plus de ses ventes publicitaires, le groupe bénéficie d’une base de comparaison favorable par rapport à l’année dernière, quand son bénéfice net avait été affecté par des amendes de plus de 5 milliards infligées par la Commission européenne notamment pour position dominante de son système d’exploitation Android. Alphabet a en outre autorisé le rachat d’actions à hauteur de 25 milliards, une opération bien accueillie par les investisseurs. Le titre du géant américain de la recherche en ligne bondissait de plus de 8 % lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

Les revenus publicitaires de Google ont à eux seuls représenté 32,6 milliards, en hausse de 14 % sur un an. Le moteur de recherche, capable de vendre aux annonceurs un ciblage personnalisé et à très grande échelle des consommateurs, capte 31 % de parts de marché de la publicité numérique dans le monde, d’après eMarketer. Le groupe a bénéficié d’une hausse de ses revenus publicitaires et de ses ventes d’outils publicitaires, qui ensemble représentent environ 85 % de son chiffre d’affaires, tandis que ses coûts sont restés stables à 29,76 milliards. Il a ainsi pu redresser sa marge opérationnelle à 24 % contre 18 % sur les trois premiers mois de l’année, peut-on lire dans un texte de l’agence Reuters.

38,9 milliards C’est le chiffre d’affaires d’Alphabet.

Alphabet investit aussi dans de nombreux autres domaines : l’infonuagique, les solutions de paiement mobile, les appareils (téléphones, enceintes connectées), ou encore les voitures autonomes. Ces activités, rassemblées dans la catégorie « autres paris », ont rapporté 162 millions et représenté 989 millions de pertes opérationnelles.

Le géant du numérique a fait état jeudi d’un bénéfice net multiplié par trois à 9,95 milliards, soit 14,21 $US par action, alors que les analystes attendaient en moyenne 8 milliards et 11,32 $US l’action. Le résultat du deuxième trimestre 2018, à 3,2 milliards ou 4,54 $US par action, reflète pour sa part l’amende européenne.

Le groupe se rapproche ainsi du rythme de croissance de 20 % auquel il avait habitué les investisseurs pendant des années avant qu’elle ne ralentisse à 17 % au premier trimestre de cette année, ce qui avait fait baisser le titre en Bourse, rappelle Reuters.

Alphabet n’a pas fait mention, dans son communiqué de résultats, d’éventuelles enquêtes antitrust dont il ferait l’objet.

Avec Le Devoir